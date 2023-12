(ANSA) – PISA, 21 DIC – Un drone acquatico da utilizzare in assoluta sicurezza, pilotandolo da remoto, per soccorsi in mare, fiumi e laghi. E’ lo strumento presentato oggi a Pisa nell’ambito delle attività di informazione e divulgazione delle procedure di attivazione e gestione delle risorse per il contrasto del rischio acquatico promosse dalla direzione regionale Toscana che ha organizzato un incontro operativo, con il direttore regionale Marco Fezza e il comandante provinciale pisano Nicola Ciannelli, presso il comando locale dei vigili del fuoco rivolto ai funzionari di Pisa della Colonna mobile regionale, del servizio sommozzatori e ai responsabili provinciali dei settori speleo alpino fluviali e delle sale operative provinciali. Il drone, spiega una nota dei vigili del fuoco, "sarà immediatamente posto al servizio della Colonna mobile regionale per gli interventi con scenari di acque mosse, sia aperte (mare) che interne (fiumi e laghi) oltre che in scenari alluvionali. "Auspichiamo – ha detto Fezza – che possa risultare, oltre che innovativo per le tecniche di soccorso, uno strumento d’avanguardia a tutela della sicurezza dei vigili del fuoco esposti ai rischi delle alluvioni". Per comprenderne meglio l’utilità i tecnici della ditta fornitrice hanno proiettato alcuni filmati girati direttamente dal personale dell’ufficio di coordinamento Saf sul fiume Nera (Terni) durante l’ultimo corso fluviale, sia successivamente durante le prove effettuate fuori dalla sede di servizio direttamente nelle acque dell’Arno. (ANSA).