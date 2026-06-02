Carabinieri, controlli della Compagnia di Menaggio: patente ritirata ad un 47enne di Gravedona

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno intensificato i controlli stradali nell’alto Lario, con l’obiettivo di contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Nel corso delle verifiche sono stati controllati 55 veicoli e identificate 77 persone. Il caso più rilevante riguarda un italiano di 47 anni residente a Gravedona ed Uniti, fermato alla guida della propria auto, che avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici disposti dai militari. Per lui dunque è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente. I servizi di controllo, fa sapere il Comando provinciale di Como, proseguiranno nelle prossime settimane lungo tutto il territorio della Compagnia di Menaggio.