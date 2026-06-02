Como, lavori alla rete dell’acquedotto: corsia chiusa, un mese di disagi in via Sant’Abbondio

Lavori a Como in via Sant’Abbondio da domani e per oltre un mese. I cartelli sono già stati posizionati da giorni, del resto il tratto interessato dagli interventi è molto utilizzato anche dai pullman turistici che parcheggiano lungo la via Regina Teodolinda. Per consentire le operazioni di riqualificazione della rete dell’acquedotto e i relativi allacci dal 3 giugno sarà chiusa una corsia di marcia, quella in discesa di via Sant’Abbondio nel tratto compreso tra via Regina Teodolinda e viale Roosevelt. La chiusura nei giorni lavorativi (sabato e domenica sono quindi esclusi), previsto il relativo divieto di sosta. Prevista, inoltre, la presenza di movieri all’intersezione tra via Regina Teodolina e via Sant’Abbondio per garantire il senso unico alternato ai residenti, ai parcheggi e agli accessi carrai. Definiti i percorsi alternativi agli incroci della zona a partire da piazzale San Rocchetto. Da ordinanza comunale i lavori dovrebbero concludersi il 10 luglio 2026. Oltre un mese di disagi per il tratto di strada che conduce alla celebre basilica con i due campanili.