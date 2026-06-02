Ufficiale, Liverpool-Como ad Anfield Road il 16 agosto

Il Como contro il Liverpool ad Anfield Road, uno degli stadi più iconici e famosi del mondo. Le due società hanno ufficializzato l’amichevole precampionato, fissata per domenica 16 agosto alle 18, ora locale.

La partita sarà il primo incontro in assoluto tra il Como 1907 e il Liverpool FC, formazioni entrambe qualificate alla prossima Champions League. La squadra inglese, tra l’altro, a breve dovrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, il basco Andoni Iraola.

La bacheca del Liverpool è di assoluto rilievo: si tratta uno dei club più titolati al mondo con 20 campionati inglesi, 8 Coppa d’Inghilterra, 6 Champions League, 3 Uefa Europa League e 4 Supercoppa Uefa.

I biglietti per Anfield Road

I tifosi – spiega il comunicato del Liverpool – potranno acquistare i tagliandi d’ingresso generici per la partita; ulteriori dettagli sulla biglietteria saranno comunicati a breve tramite i canali ufficiali del club.

Adulti – £ 35 (40,52 euro)

Over 65 – £ 26,25 (30,39 euro)

Giovani adulti (17-24) – £ 17,50 (20,26 euro)

Ragazzi (fino a 16 anni) – £ 10 (11,58 euro)