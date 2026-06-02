Maltempo a Como: chiusura del lungolago e disagi localizzati in città e provincia

Maltempo e disagi in città. Il territorio comasco è interessato dal pomeriggio da una forte perturbazione che sta condizionando pesantemente la viabilità e i servizi. Il punto di maggiore criticità è attualmente il capoluogo dove, alle ore 19:00, la Polizia Locale ha dovuto disporre la chiusura totale del lungolago: il tratto tra via Matteotti e piazza Cavour è infatti interdetto al traffico a causa dell’esondazione dell’acqua sulla sede stradale. La situazione appare complessa anche in via Borgovico, dove è stato richiesto un intervento dei Vigili del Fuoco; altri pesanti accumuli d’acqua sono stati segnalati in via Santa Marta, via Borsieri e in tutta l’area circostante lo stadio Sinigaglia e l’Hangar.

In provincia si registrano rallentamenti, in particolare a Turate per allagamenti stradali; nell’Erbese, invece, è stata segnalata un’estesa interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica a partire dalle 18:30.