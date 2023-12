A Desio la Pallacanestro Cantù affronterà la capolista Trapani. Andrà in scena domani alle 20.30 una delle partite più importanti della prima fase del campionato di A2. La formazione ospite è caduta in tutta la stagione soltanto in occasione del match d’andata con i brianzoli.

“C’è innanzitutto la gioia di poter giocare una gara come questa, il 23 dicembre davanti al nostro pubblico che sarà sicuramente numeroso e caloroso” ha detto alla vigilia il tecnico biancoblu, Devis Cagnardi.

“Arriva Trapani e su di loro c’è poco da dire, è la capolista ed è una squadra che sta lavorando molto bene con tutti e 10 gli effettivi che mette in campo. Da parte nostra, in questo caso, le chiacchere stanno a zero: queste sono partite che si giocano per provare a vincere. È inutile stare a parlare di come ci arriviamo e di chi sarà. E’ una partita di cartello, siamo secondi in classifica distanti 4 punti, abbiamo già vinto in casa loro – aggiunge l’allenatore di Cantù – dimostrando che abbiamo le qualità per farlo, ma questa sarà tutta un’altra partita e andremo in campo determinati per fare risultato”.

I brianzoli sono reduci dal successo in trasferta contro Roma. Formazioni sul parquet del Paladesio domani alle 20.30.