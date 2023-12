(ANSA) – BOLOGNA, 22 DIC – Un uomo di 67 anni, residente a Rimini ma originario di Ruvo di Puglia è stato arrestato al termine di un’indagine della polizia, coordinata dal pm Davide Ercolani. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni perché il 67enne da anni picchiava la compagna invalida sulla sedia a rotelle. Gli agenti della questura di Rimini gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Vinicio Cantarini. Il pugliese è difeso dall’avvocato Gilberto Martinini. Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile, il 67enne sarebbe stato spesso violento con la convivente a partire almeno dal 2018. Già nel 2022 la donna era finita in Ospedale con ferite al capo e al volto, ma non aveva mai voluto denunciare il compagno. Lo scorso 23 novembre, però, dopo l’ultima l’aggressione dalla quale si è salvata solo grazie ad una vicina di casa, si è convinta a chiedere aiuto. Alla vicina allarmata dalle urla, la donna è infatti riuscita a sussurrare per non farsi sentire dal marito, "chiama la polizia, mi sta picchiando". Agli agenti intervenuti ha quindi raccontato le continue violenze ma anche la paura di denunciare perché sola al mondo avrebbe saputo dove andare. I poliziotti dopo aver soccorso e collocato in una struttura protetta la donna, hanno arrestato il 67enne. (ANSA).