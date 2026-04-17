Viaggio nel cuore produttivo lombardo, prima tappa del tour di Alessandro Fermi nelle imprese

Due eccellenze delle province di Milano e Monza Brianza per l’avvio del tour “Viaggio nel cuore produttivo lombardo: storie di impresa e di innovazione”. Da oggi a novembre previste in totale dieci tappe che porteranno l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi a visitare alcune delle realtà più rappresentative del tessuto economico della Lombardia. Protagoniste del viaggio sono le imprese che si distinguono per capacità innovativa, competitività e per aver saputo valorizzare i finanziamenti regionali dedicati a ricerca e sviluppo.

“Gli obiettivi che mi sono posto – ha spiegato l’assessore – sono principalmente due: valorizzare le eccellenze del territorio e, al tempo stesso, il ruolo cruciale delle imprese lombarde come motore di sviluppo regionale e nazionale”. “Un altro fondamentale obiettivo di questo viaggio è quello di verificare come i fondi ottenuti attraverso i nostri bandi siano stati utilizzati. È una grande soddisfazione scoprire come queste realtà stanno affrontando le sfide tecnologiche e di sostenibilità e come le politiche regionali supportano concretamente la loro crescita”, ha aggiunto Fermi.