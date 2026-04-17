Due eccellenze delle province di Milano e Monza Brianza per l’avvio del tour “Viaggio nel cuore produttivo lombardo: storie di impresa e di innovazione”. Da oggi a novembre previste in totale dieci tappe che porteranno l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi a visitare alcune delle realtà più rappresentative del tessuto economico della Lombardia. Protagoniste del viaggio sono le imprese che si distinguono per capacità innovativa, competitività e per aver saputo valorizzare i finanziamenti regionali dedicati a ricerca e sviluppo.
“Gli obiettivi che mi sono posto – ha spiegato l’assessore – sono principalmente due: valorizzare le eccellenze del territorio e, al tempo stesso, il ruolo cruciale delle imprese lombarde come motore di sviluppo regionale e nazionale”. “Un altro fondamentale obiettivo di questo viaggio è quello di verificare come i fondi ottenuti attraverso i nostri bandi siano stati utilizzati. È una grande soddisfazione scoprire come queste realtà stanno affrontando le sfide tecnologiche e di sostenibilità e come le politiche regionali supportano concretamente la loro crescita”, ha aggiunto Fermi.
Viaggio nel cuore produttivo lombardo, prima tappa del tour di Alessandro Fermi nelle imprese
Due eccellenze delle province di Milano e Monza Brianza per l’avvio del tour “Viaggio nel cuore produttivo lombardo: storie di impresa e di innovazione”. Da oggi a novembre previste in totale dieci tappe che porteranno l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi a visitare alcune delle realtà più rappresentative del tessuto economico della Lombardia. Protagoniste del viaggio sono le imprese che si distinguono per capacità innovativa, competitività e per aver saputo valorizzare i finanziamenti regionali dedicati a ricerca e sviluppo.