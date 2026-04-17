Career Day 2026, 1000 studenti e più di 100 aziende a Lariofiere di Erba

Oltre 1000 studenti provenienti da 18 scuole hanno partecipato alla sesta edizione del Career Day 2026, a Lariofiere di Erba, organizzata da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio. Più di 100 le aziende del territorio coinvolte, che hanno offerto ai ragazzi un’occasione di confronto diretto con il mondo del lavoro attraverso singoli colloqui.

Ogni azienda ha avuto a disposizione uno stand dedicato dove incontrare individualmente gli studenti, presentarsi, raccontare le opportunità offerte e raccogliere candidature per eventuali posizioni di lavoro aperte.

“Sono molti gli aspetti rilevanti di una giornata come questa – ha evidenziato il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – Innanzitutto, costituisce un punto di incontro reale tra ragazzi e imprese. Inoltre, consente anche alle nostre Associazioni di sviluppare una particolare sensibilità rispetto ai profili più richiesti dalle aziende. Tutte le attività di orientamento che promuoviamo in collaborazione con il mondo della scuola – aggiunge – sono finalizzate alla costruzione di percorsi e profili in grado di garantire piena occupabilità e un’occupazione di successo e soddisfacente, non solo per le imprese ma anche per i giovani”.

“Questo è anche il luogo dove gli studenti possono incominciare a immaginare il loro percorso accademico, qualora non fossero destinati immediatamente a trovare un’occupazione – ha dichiarato Michele Ciavola, Consigliere di Confindustria Como con delega all’Education -. Al Career Day sono presenti più di 100 aziende e in questo contesto i ragazzi riescono ad avere un primo contatto e a parlare – conclude -del loro futuro e delle ambizioni che stanno sviluppando”.