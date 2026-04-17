L’ospite spaccia nella stanza del B&B, licenza sospesa per 10 giorni e titolare denunciato

La polizia di Stato stamattina ha sospeso per 10 giorni la licenza al proprietario di un B&B di via Milano a Como, da tempo monitorato per una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di un ospite che alloggiava all’interno di una delle stanze, a causa del via vai di gente e del forte odore di cannabis avvertite dall’esterno. Le indagini degli agenti hanno confermato che la struttura era diventata una base di spaccio da parte dell’ospite, agevolato dalla negligenza del titolare che non trasmetteva i dati sul portale di pubblica sicurezza cosa che gli è valsa una denuncia. I gestori di alberghi e B&B sono, infatti, obbligati a identificare gli ospiti tramite documento d’identità e comunicare le generalità alla questura entro 24h dall’arrivo.

L’immobile, considerato luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e diventato punto di ritrovo di persone dedite al consumo di droga, è stato chiuso per 10 giorni dal questore Filippo Ferri. L’eventuale ripetersi dei fatti che hanno determinato la sospensione potrebbe portare alla revoca.