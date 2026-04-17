Picchia la compagna e le rompe una costola, arrestato 48enne a Como

Brutale aggressione ieri sera a Como. Un 48enne ha picchiato ripetutamente la compagna, rompendole una costola. La vittima, 50enne, è riuscita a chiedere aiuto e sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato e arrestato l’uomo, portato in carcere al Bassone con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di una violenta lite in un’abitazione a Como. Arrivati nella palazzina indicata, i militari dell’Arma hanno trovato il 48enne, in evidente stato di alterazione che stava danneggiando gli arredi condominiali.

I carabinieri hanno immediatamente bloccato l’uomo e hanno raggiunto la vittima, la compagna 50enne. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la coppia avrebbe avuto u8na discussione in casa. Al culmine del litigio, l’uomo avrebbe aggredito brutalmente la compagna.

La donna, per sfuggire al compagno è riuscita a scappare fuori casa, rifugiandosi in macchina, dove è stata però raggiunta dal 48enne, che l’avrebbe ulteriormente picchiata. Scappata anche dalla vettura, la 50enne è tornata in casa, dove è stata raggiunta e soccorsa dai carabinieri.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Ha riportato la frattura di una costola, oltre a ecchimosi ed escoriazioni e ha una prognosi di 30 giorni. Il compagno è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.