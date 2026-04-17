Cantù, aggredisce il capotreno e sfascia il vagone con un bastone. Arrestato 50enne

Aggredisce il capotreno e spacca i finestrini e il vetro della cabina di guida con un bastone, 50enne canturino arrestato dagli agenti della polizia locale a poca distanza dalla stazione di Cantù. I vigili sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto del capotreno del convoglio regionale Molteno-Como. L’uomo era stato minacciato e aggredito dal 50enne, che lo avrebbe insultato e avrebbe cercato di colpirlo, danneggiando poi il convoglio con un bastone.

Gli agenti della polizia locale hanno rintracciato il sospettato a poca distanza dalla stazione, in evidente stato di agitazione. Il 50enne ha aggredito anche i vigili, che hanno bloccato e poi arrestato l’uomo, accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale oltre che di interruzione di pubblico servizio.

Processato con rito direttissimo, il 50enne ha patteggiato 6 mesi, con sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.