(ANSA) – PERUGIA, 22 DIC – Il 2023 "per l’Umbria è stato un anno di ripresa nel quale finalmente si è fatta conoscere a livello internazionale, come vediamo dai dati sul turismo e dal record dei record fatto segnare dall’aeroporto". Lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione della conferenza stampa di fine anno della Giunta. "E’ un anno in cui abbiamo visto molta vivacità nelle nostre imprese e in tutto il settore dell’economia, pur in un contesto sicuramente complesso" ha aggiunto. "Ho sempre cercato di portare avanti – ha detto Tesei – politiche che si occupassero del futuro di questa regione e quindi l’idea è molto chiara: dobbiamo andare avanti in modo determinato sulle infrastrutture perché l’isolamento dell’Umbria è stato uno dei problemi che non l’ha fatta crescere. Spero che qualcosa si possa realizzare già dal prossimo anno ma le infrastrutture hanno tempi lunghi di realizzazione. Oggi poi sappiamo con certezza quanto è l’ammontare della nuova programmazione, con tante risorse, e a breve concluderemo l’accordo per l’Fsc che ci permetterà di mettere a leva 61 milioni di euro per cofinanziare le ingentissime risorse che ci siamo già aggiudicati, sia per quanto riguarda la programmazione ’21-’27 ma anche l’agricoltura. Tutto questo ci vedrà molto impegnati con bandi e misure che andranno a sostenere la crescita delle nostre imprese e saranno un volano per nuova occupazione di qualità e per il futuro dei nostri giovani". (ANSA).