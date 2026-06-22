Incendio a Montorfano, appartamento in fiamme. 22 persone fuori casa

Fiamme e fumo in una palazzina di via Brianza a Montorfano. 22 persone fuori casa, indagini in corso per ricostruire le cause.

L’incendio ieri sera poco prima delle 22, sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando di Como e dai distaccamenti di Appiano Gentile, Cantù e Erba. Il rogo si è sviluppato da un appartamento al terzo e ultimo piano e si è propagato rapidamente. Fortunatamente non risultano feriti. Per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona i pompieri hanno lavorato fino all’una della notte e il rapido intervento ha consentito di limitare la propagazione alle altre unità immobiliari. Ma le fiamme e l’acqua utilizzata per placarle hanno reso inagibili alcune unità abitative. Per questo 22 persone sono state temporaneamente allontanate e sono state ospitate da parenti o all’interno di strutture segnalate dal sindaco, Giuliano Capuano, che ha raggiunto la via Brianza assieme al personale sanitario e ai carabinieri.

L’immobile risulta, al momento, sotto sequestro, per gli accertamenti del caso.

Da quanto si apprende nell’appartamento in cui si è scatenato l’incendio vive una giovane donna, già nota all’amministrazione comunale. Amministrazione che avrebbe cercato di seguirla attraverso i servizi sociali, senza tuttavia riuscirci.

Le indagini sono affidate ai militari. Da quanto risulta al sindaco sembra che a causa di mancati pagamenti nell’appartamento fossero stati staccati sia il gas che l’energia. Non si esclude quindi la natura dolosa dell’incendio o accidentale, con l’ipotesi di un incidente domestico causato magari da una sigaretta accesa.

“Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto – spiega il primo cittadino – rimaniamo a disposizione delle autorità per aiutare a chiarire i fatti e dei cittadini che sono in questo momento fuori casa”.