Como, auto fuori strada si ribalta e finisce nel cortile sottostante

Intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio nel pomeriggio alle 16.50 per un incidente stradale. Un’auto, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva via Pio XI a Como è finita fuori strada, ribaltandosi nel cortile sottostante la strada.

All’arrivo dei vigili del fuoco, il conducente, un uomo di 72 anni, era già fuori dall’abitacolo. I soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un’automedica, gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo in codice verde, dunque con lievi ferite, all’ospedale Sant’Anna. Sul posto è arrivata l’autogrù dei vigili del fuoco del comando di Varese per il recupero del veicolo. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con inevitabili ripercussioni sul traffico.