Como, sventata una truffa da 70mila euro

Lotta alle truffe. I carabinieri di Como sono riusciti a bloccare e recuperare 70.000 euro rubati con l’ormai nota tecnica del “finto carabiniere”. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. La vittima un cittadino comasco, raggirato da malviventi che si sono qualificati al telefono come appartenenti all’Arma dei carabinieri. I truffatori sono riusciti a convincere l’uomo a effettuare due bonifici bancari urgenti per far fronte a una presunta situazione di emergenza. Non appena è stata segnalata la truffa, i carabinieri della Stazione di Como hanno attivato le procedure con il sistema bancario. La tempestività dell’azione ha permesso di intercettare le operazioni finanziarie prima che il denaro venisse trasferito definitivamente o disperso su conti esteri e di difficile tracciabilità.

L’intera somma, pari a circa 70.000 euro, è stata quindi congelata e sottoposta a sequestro, disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il completamento delle procedure necessarie alla restituzione ai legittimi proprietari.