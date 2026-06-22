“La melodia misteriosa”, presentazione per il nuovo albo a fumetti di Etv Publishing

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Massimo Moscardi

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Presentazione  alla stazione di Milano Cadorna de “La melodia misteriosa”, il nuovo albo a fumetti firmato Etv Publishing per Ferrovienord.

Una storia ambientata a fine Ottocento, all’alba della nascita della linea ferroviaria Milano-Saronno-Como.

L’albo esce in allegato a “Storie e Misteri del Lago di Como”, il volume già in libreria che compone il secondo capitolo di una trilogia interamente ambientata sul Lario.

Dieci tavole inedite a fumetti rievocano la nascita nel 1898 della ferrovia che collega Saronno a Como attraverso una storia avvincente e delicata che prende avvio dal furto di un violino d’inestimabile valore arrivare a svelare un prodigioso talento naturale.

L’opera è stata illustrata dall’’amministratore delegato di Espansione Srl Mario Rapisarda, insieme agli illustratori Alessandro Piccinelli e Claudio Villa.

Con loro anche i vertici dell’azienda ferroviaria:  il presidente Pier Antonio Rossetti e il consigliere delegato Fulvio Caradonna.
 