(ANSA) – ROMA, 23 DIC – "La vaccinazione è un atto di assoluta responsabilità. Dobbiamo ricordarci che per quanto l’aggressività del virus si possa essere attenuata, comunque a rischio sono sempre le persone più fragili". A dirlo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in visita al Sant’Andrea in occasione dell’open day per la vaccinazione anti-Covid organizzato oggi a Roma dalla Regione Lazio. "L’ho detto sin dall’inizio in un’altra veste, un’altra uniforme, che la vaccinazione è un atto di responsabilità verso il prossimo prima ancora che verso noi stessi – ha sottolineato – Tutti i centri vaccinali finora hanno avuto un afflusso anche superiore a quello che noi ci aspettavamo, perché il 23 dicembre di sabato era una scommessa, sono le giornate dedicate ai regali e alla preparazione delle feste. Mi dà soddisfazione vedere questa risposta e senso di responsabilità da parte dei cittadini". "E’ un’ottima iniziativa. Ringraziamo il presidente Rocca per la sollecita risposta a un’esigenza reale. Nei giorni scorsi sono arrivate tante segnalazioni al ministero di cittadini che avevano difficoltà ad accedere alla vaccinazione". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, arrivando all’ospedale Sant’Andrea di Roma dove si sta svolgendo l’open day vaccinale contro il Covid. "La presenza di tante persone qui lo dimostra – aggiunge – Oggi siamo in un contesto diverso e questa partecipazione dimostra la responsabilità delle persone. Il cittadino è molto più maturo perché vuole proteggere i fragili e non vuole più tornare all’emergenza". (ANSA).