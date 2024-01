Area ex Ticosa di Como. Alcuni ragazzi avrebbero varcato il cancello – sembrerebbe non funzionante da alcuni giorni – per introdursi nell’area. Una zona però molto pericolosa soprattutto per la presenza di numerosi rifiuti accatastati: mobili, carte e bottigliette ovunque e ancora zaini e borse abbandonati, una serie di oggetti gettati alla rinfusa che potrebbero far pensare anche a materiale rubato. Reti da cantiere abbandonate oltre a quello che resta di una bonifica infinita, iniziata e non ancora ultimata dopo anni.

Nel corso degli anni sono stati presentati diversi progetti per la riqualificazione dell’area, poi tutti naufragati. La vicenda che riguarda l’ex Ticosa è costellata da rinvii, lungaggini burocratiche, intoppi. Tutto per anni è rimasto sospeso. E ora l’area è diventata una enorme discarica in centro città.

L’ennesima immagine di degrado e abbandono nel cuore del capoluogo lariano. Uno dei simboli dei grandi progetti ancora incompiuti.