Pedone travolto da una moto ad Appiano Gentile, gravissimo

Gravissimo incidente ad Appiano Gentile, sulla strada provinciale 23. Un pedone è stato investito da un motociclista alle 114.45. Da chiarire la dinamica dello scontro. Un uomo di 68 anni stava camminando sulla strada quando è stato travolto da una moto di grossa cilindra condotta da un 46enne.

Nel violento impatto, il pedone ha riportato un grave trauma cranico, oltre che al volto e a un braccio. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese in condizioni critiche. Soccorso e portato al Sant’Anna il motociclista, che ha un trauma a una gamba e a un braccio.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Intervenuti elisoccorso, auto infermieristica, due ambulanze e i vigili del fuoco.