Grandola ed Uniti, escursionista 74enne cade in Val Senagra. Intervento del Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico oggi poco prima delle 13.30, per un escursionista di 74 anni caduto nella zona dell’orrido della Val Senagra, nel territorio del comune di Grandola e Uniti, in località Tobi.

Sono partiti cinque tecnici della Stazione Lario Occidentale e Ceresio, XIX Delegazione Lariana. L’uomo era scivolato per alcuni metri in una zona molto impervia, dalla mulattiera che collega l’area del ponte romano al paese.

Sul posto, oltre ai tecnici del CNSAS, l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. La persona infortunata è stata stabilizzata, messa in sicurezza, portata con la barella fino all’ambulanza e infine trasportata in ospedale con l’elicottero. L’intervento è terminato intorno alle 15.30.