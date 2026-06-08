Como, accoltellamento in piazza Volta: 19enne fuori pericolo, ricercato l’aggressore

Sono in miglioramento le condizioni del ragazzo di 19 anni accoltellato nella notte tra sabato e domenica in piazza Volta a Como. Il giovane è rimasto ferito in modo gravissimo ed è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Ancora ignoto l’aggressore, ricercato dai carabinieri. Il ferimento del 19enne, originario della Tunisia, sarebbe avvenuto al culmine di una lite, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

La piazza era affollata al momento dell’aggressione. Le urla hanno attirato l’attenzione di molti dei presenti, che hanno allertato il 112.

I primi ad intervenire sono stati i carabinieri del radiomobile di Como, che hanno soccorso il 19enne, ferito da due coltellate al ventre, posizionando un laccio per fermare l’emorragia in attesa dell’arrivo, poco dopo, del personale del 118. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza al Sant’Anna e sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo l’operazione – secondo quanto riferito dall’ospedale – il ragazzo non è stato trasferito in Rianimazione, ma in reparto, un segnale che fa ben sperare per le sue condizioni. Il giovane sarebbe fuori pericolo.

Nel frattempo, i carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze di chi ha assistito all’aggressione e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile, che è riuscito a fuggire dileguandosi a piedi.