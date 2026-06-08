Como, girava tra le auto tentando di aprirle. Denunciato 66enne di Reggio Calabria

Girava tra le auto in sosta tentando di aprirle. Un 66enne di Reggio Calabria, residente a Como, è stato denunciato a piede libero dalla polizia per porto abusivo d’armi. Sabato intorno alle 11 una volante è stata indirizzata in via Asiago, dove era stata segnalata la presenza dell’uomo che si aggirava con fare sospetto. Gli agenti lo hanno individuato tra le auto. L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di scappare incamminandosi in direzione opposta, ma è stato subito bloccato.

Gli agenti hanno trovato il 66enne in possesso di un coltellino e di diversi arnesi. L’uomo, sul quale pendevano diversi precedenti di polizia, era anche destinatario di un avviso orale emesso nel 2024 dal questore di Como.