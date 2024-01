La Pallacanestro Cantù ritrova sulla sua strada Agrigento, che all’andata prevalse per 96 a 78. Mezzogiorno di fuoco domani a Desio, dove ci sarà la possibilità di riscattare quella sconfitta e consolidare il secondo posto, a ormai poche giornate dall’inizio della fase a orologio.

Da poco più di una settimana, sulla panchina dei siciliani siede Marco Calvani, chiamato a risollevare una squadra che nelle ultime dieci giornate ha trovato il successo soltanto in due occasioni.

Cagnardi: “Dopo i due ko in casa ci sentiamo in debito con i tifosi”

“Abbiamo perso le ultime due partite in casa e ci sentiamo in debito con i nostri tifosi per questo e tornare a vincere davanti a loro è la nostra motivazione principale. – ha detto coach Devis Cagnardi alla vigilia del match – In più abbiamo l’obiettivo delle FinalFour di Coppa Italia da raggiungere e quindi sono due punti che non possiamo farci scappare. Diciamo sempre – aggiunge – che ogni partita è difficile e il fatto di aver perso in casa loro ne è una dimostrazione. Dopo il cambio di allenatore ci aspettiamo una loro reazione emotiva, unita al fatto che proporranno situazioni inedite che dovremmo essere bravi a leggere durante la partita. La nostra intenzione – conclude il tecnico di Cantù – è quella di giocare con costanza e intensità per tutti i 40 minuti, con l’intera squadra pronta perché ognuno dei giocatori possa dare il proprio contributo”.