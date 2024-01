Due serate canturine per Stefano De Martino, attore, ballerino e presentatore tv. Stasera e domani – nell’ambito della 25esima stagione 2023-2024 – sarà in scena al Teatro Fumagalli di Vighizzolo con il suo spettacolo “Meglio Stasera – Quasi One Man Show” per la regia di Riccardo Cassini. Appuntamento alle 21.15.

Lo spettacolo

C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo.

C’è lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà̀ in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante.

C’è lo Stefano danzatore: nonostante – ma solo a suo dire – si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata.



I giorni in riva al lago

Ma Stefano De Martino, amatissimo dal pubblico femminile, da giorni sui suoi canali social posta foto dal Lago di Como. Istantanee legate al suo soggiorno oltre che ad alcune collaborazioni commerciali. L’ex marito di Belen Rodriguez appare in un hotel comasco e in barca.