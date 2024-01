Maltempo e danni su Como e provincia, alcuni alberi caduti a causa dei forti temporali che si sono verificati lo scorso mese di luglio sono finiti su aree di proprietà privata. E’ il caso di via Volpati, nel quartiere di Muggiò, dove alcune piante da mesi si trovano nei giardini di alcune abitazioni.

La segnalazione arriva d aun residente della strada che da luglio scorso contatta il comune di Como per chiedere che gli alberi vengano rimossi e che le aree vengano messe in sicurezza. “La stessa situazione si era verificata nel parchetto, anche in questo caso gli alberi erano caduti all’interno dell’area pubblica ma sono stati poi rimossi – spiega il residente – Invece alcuni cittadini stanno ancora aspettando l’intervento dell’amministrazione per la rimozione delle piante che sono cadute vicino alle nostre case”.

L’area dove si trovano le piante appartiene a Palazzo Cernezzi ma il luogo dove gli alberi sono caduti è privato. I residenti della via lamentano ritardi da parte dell’amministrazione cittadina che ad oggi ancora non è intervenuta per rimuovere alcune piante cadute da luglio. “Alcune piante sfiorano i tetti delle abitazioni e siamo preoccupati”, spiega ancora il residente di via Volpati.

A intervenire nella questione è l’assessore a Verde, Parchi e Giardini del Comune di Como, Chiara Bodero Maccabeo che spiega: “Abbiamo disposto la verifica tecnica per poi poter procedere alle operazioni di taglio dell’albero e quindi allo sgombero dell’area interessata”.