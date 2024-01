Sicurezza, nuovi militari nel Comasco la notizia arriva direttamente dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni.

Il sottosegretario all’Interno Molteni: “Sforzo enorme di Governo e Viminale”

“Annuncio con grande soddisfazione l’arrivo sul territorio comasco di ulteriori 15 militari per rafforzare il contingente dell’Operazione dell’Esercito “Strade Sicure”: saranno a disposizione del prefetto e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza per rafforzare ed elevare i livelli di sicurezza dei cittadini comaschi e delle comunità. Con questi nuovi 15 arriviamo a 30 militari per il controllo del territorio provinciale del capoluogo e degli altri centri per potenziare in modo importante il livello e la qualità della sicurezza dei nostri cittadini. Uno sforzo enorme del Governo e del Viminale, testimoniato anche dalla vista del ministro Piantedosi di luglio scorso”. È il commento del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sul piano di rafforzamento della sicurezza e del controllo del territorio attraverso il potenziamento dell’Operazione “Strade Sicure”.

“Dopo il potenziamento organico del 2019 questi nuovi arrivi ci permetteranno di incrementare ulteriormente le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di allarme sociale grazie al lavoro straordinario delle Forze di polizia a presidio costante di siti sensibili e del territorio – ha proseguito il sottosegretario -. Confermiamo uno sforzo importante per il territorio comasco dimostrato dalle recenti assegnazioni di nuove dotazioni di organico dei Carabinieri e della Polizia di Stato, con il contributo dei Cacciatori e degli squadroni eliportati dell’Arma, per il contrasto allo spaccio nei boschi. Ho voluto in prima persona, con forza, questi nuovi innesti.

“È un impegno di portata storica – ha concluso Molteni – Un impegno che continuerà per garantire legalità e massima, costante, sicurezza a tutto il territorio”.