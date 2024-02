(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Il panorama internazionale per quanto riguarda il turismo "è in fermento, con numeri relativi ai viaggi internazionali che hanno toccato l’1,29 miliardi nel 2023, segnando un notevole aumento rispetto al 2022". Lo conferma l’Osservatorio Bit sulla base degli ultimi dati Unwto (Organizzazione mondiale del turismo), presentando la prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (4-6 febbraio Allianz Mico). In questo contesto, l’Europa si conferma prima meta di viaggio per i turisti internazionali (700 milioni di arrivi, pari al 54% del totale), e l’Italia "è ben posizionata, con dati del 2023 in netta crescita". Nei primi 11 mesi dell’anno si registrano, infatti, 118,2 milioni di arrivi e 397,5 milioni di presenze (rispettivamente +5,4% e +0,7% sul 2022, stesso periodo), con un incremento significativo del tasso di internazionalizzazione. L’Italia si conferma meta più desiderata, "soprattutto dal segmento altospendente" anche secondo Euromonitor. E secondo elaborazioni dell’Osservatorio su dati Bocconi/Str 2024 è il settore alberghiero a salire sul podio in Italia per crescita dei volumi in termini di redditività, con un RevPar (l’indicatore di performance alberghiero) del 20% in più rispetto al 2022. Spicca in particolare il segmento del lusso, con hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno registrato un aumento del 15% sul fatturato del 2022 e un +5% rispetto al 2019. Alla 44/a edizione della Bit sono attesi oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi. (ANSA).