Esercitazione in Val Cavargna per i tecnici della stazione Lario Occidentale Ceresio del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana. Nei giorni scorsi i soccorritori hanno scelto un’area tra Cima Pianchette e il Pizzo di Gino per un addestramento sull’utilizzo delle barelle e dei dispositivi in ambiente impervio e ostile invernale.

Le squadre si sono calate in un canale per simulare il recupero di un ferito, con diverse tecniche. Tutto è avvenuto in un ambiente con versanti più o meno esposti, con sassi, fondo in parte ghiacciato o con della neve. Al termine, grazie alla collaborazione dei gestori del rifugio Croce di Campo, i tecnici hanno potuto chiudere la giornata di addestramento in un ambiente caldo e con del buon cibo.