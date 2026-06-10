Linea dura contro i buttadentro, ancora 9 multe e foglio di via per 48 ore dalla città

Multa e ordine di allontanamento da Como per 48 ore per altri 9 buttadentro scoperti dagli agenti della polizia di Stato mentre promuovevano tour e cercavano clienti per i taxi boat in città. L’attività è vietata dal regolamento di polizia urbana e le forze dell’ordine hanno potenziato i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai turisti.

Tra i nove multati nelle ultime ore, 7 erano italiani e 2 stranieri. Tre, un pakistano, un venezuelano e un italiano avevano già ricevuto un precedente ordine di allontanamento. I controlli, disposti dal questore di Como Filippo Ferri sono concentrati in particolare al pontile di Sant’Agostino, sul Lungo Lario Trieste fino all’ingresso dei giardini al Lago, in via lungolago Mafalda di Savoia. La presenza costante delle forze dell’ordine ha portato nelle ultime settimane a decine di sanzioni.