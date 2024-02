Stadio Sinigaglia, i lavori per abbassare le torri faro e limitare così l’interferenza con gli idrovolanti si sono conclusi, dopo l’incontro avvenuto la scorsa settimana negli uffici di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), all’aeroporto di Malpensa, con i rappresentanti del Comune di Como, del Como 1907, dell’Aero Club di Como. Non vi è ancora alcuna certezza, però, sull’aumento della capienza dell’impianto. I seggiolini sono già stati montati dal novembre scorso, ma manca ancora l’agibilità e quindi la possibilità di utilizzo. La prossima settimana dovrebbe essere decisiva. Ne ha parlato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv.

L’abbassamento delle torri faro e i mille posti in più per i tifosi non sarebbero, secondo il sindaco, strettamente collegati. La priorità dell’amministrazione – lo ha ribadito Rapinese – non è tanto aumentare la capienza, quanto avere uno stadio nuovo. Nulla di concreto, però, ad oggi nemmeno sul progetto del nuovo impianto.