(ANSA) – AOSTA, 06 FEB – Al mattino un corteo di auto e mezzi agricoli per la città, al pomeriggio un corteo a piedi nel centro storico che si concluderà sotto Palazzo regionale, dove si riunisce l’Assemblea valdostana: sono le manifestazioni previste ad Aosta in occasione della mobilitazione nazionale di agricoltori, allevatori e cittadini contro le politiche comunitarie, che è in programma dal 7 al 9 febbraio. Il luogo di ritrovo sarà dalle 9.30 nei pressi della torre piezometrica, in via Lavoratori Vittime del Col du Mont. "Perché manifestiamo? Da diverse settimane, in tutta Europa, agricoltori ed allevatori – si legge in una nota – si stanno mobilitando contro le disastrose e criminali direttive dell’Unione Europea che mirano a colpire e a distruggere la nostra economia. Succede che l’Europa sta mettendo le mani sulla nostra terra. Le direttive europee prevedono l’esproprio dei terreni agricoli come ad esempio, le risaie in Piemonte oppure i terreni dell’Emilia Romagna, in Puglia, in Sicilia e in Calabria, per trasformarli in distese di fotovoltaico oppure in cambio della non produttività, offrono contributi". (ANSA).