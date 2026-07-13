Como, scontro tra auto e moto in via Brogeda. Tre feriti

Ingente mobilitazione ieri sera per un incidente avvenuto a Como, in via Brogeda, intorno alle 20.45. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto. Coinvolte tre persone, due uomini di 39 e 54 anni e una donna di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze, due automediche e l’elicottero di Areu. I feriti sono stati trasportati uno all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, che indica la massima gravità, e gli altri due in codice giallo al Sant’Anna.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale e gli agenti della questura di Como, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.