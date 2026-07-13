L’ex capo della polizia Gabrielli a Cantù: “Necessario il coordinamento delle forze dell’ordine”

Coordinare le forze di polizia, gestire i pensionamenti e i nuovi ingressi e quindi organizzare le risorse a disposizione sul territorio. Il tema è stato affrontato da Franco Gabrielli, docente ed ex capo della polizia, ospite della Festa dell’Unità di Cantù organizzata come ogni anno dal Pd in via Como.

Al centro delle riflessioni il nuovo commissariato di polizia della Città del Mobile che servirà un bacino territoriale di circa 200 chilometri quadrati e 29 Comuni ma non solo. Cruciale il tema del personale a disposizione che parte da più lontano e – come spiegato – deve essere affrontato non solamente attraverso i decreti.

Al centro dei ragionamenti l’effettiva applicazione della legge 121 del 1981 sul coordinamento delle forze di polizia

Gabrielli ha presentato il libro “Contro la paura” scritto con Carlo Bonomi ed è stato ospite dell’incontro sul tema della Sicurezza con il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere regionale comasco Angelo Orsenigo, Tiziana Elli, vicesegretaria nazionale dei Giovani democratici con Camilla Polo (Municipio 3 di Milano).