Ricca vince l’Open Memorial “Gianni Clerici” e avrà la card per il Como Lake Challenger

Giorgio Ricca vince l’Open Memorial “Gianni Clerici” che gli consentirà di ricevere la wild card per il Como Lake Challanger in programma tra la fine di agosto e la prima domenica di settembre.
Il tennista abruzzese di Roseto, testa di serie n.7, ha sconfitto in finale Filiberto Fumagalli, testa di serie numero 1, tesserato per il Circolo Tennis Cantù, dominando con il punteggio di 6-2 6-1 sui campi del Tennis Como nella giornata di domenica.
Il tennista che difende i colori del Ct Barletta diventa quindi il primo nome ufficiale della 20esima edizione del Como Lake Challenger. Prossimo appuntamento per lui a Cordenons in provincia di Pordenone per giocare in doppio.
In occasione della finale del Memorial “Gianni Clerici”, il Tennis Club Como ha inoltre organizzato un aperitivo per festeggiare la squadra che quest’anno ha ottenuto la promozione del campionato nazionale di Serie B2.