Una ruspa, un camion, operai in azione. Lavori in corso nella ex Danzas, in viale Innocenzo, un’area privata dismessa da anni. Nei giorni scorsi, il sindaco di Como Alessandro Rapinese aveva parlato del recupero di quest’area e della ex Stecav, nella stessa zona.

“Sono pratiche di edilizia privata e non parliamo di un terreno pubblico, ma sono in corso interlocuzioni – ha detto il primo cittadino – Ci piacerebbe che si muovessero entrambe in tempi brevi, soprattutto per questioni di viabilità”.

Al momento, non è noto quali interventi siano in corso nella ex Danzas, ma dopo anni di abbandono gli operai al lavoro non sono passati inosservati e hanno fatto sperare nella possibilità di un imminente progetto di recupero.