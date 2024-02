Incendio in una palazzina in via Bossi a Como. Il rogo ha interessato uno scantinato di un edificio residenziale. Il fumo ha invaso la palazzina e la zona esterna e si è diffuso anche nelle strade vicine.

I residenti hanno dato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. In via Bossi anche gli agenti della polizia locale di Como. L’accesso alla strada è stato temporaneamente bloccato. Un uomo è stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti perché avrebbe inalato fumo.

Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la causa dell’incendio. Controlli inoltre per verificare eventuali danni negli appartamenti.