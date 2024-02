Le sfilate a Erba e Cantù mandano in archivio il Carnevale 2024. Successo nel pomeriggio di oggi per gli eventi programmati in Brianza, dove quella di oggi era la data clou dei festeggiamenti del Carnevale.

Carri, maschere, musica, coriandoli e tanta allegria a Erba come a Cantù. Favori anche dal clima, gli eventi in programma hanno attirato centinaia di persone.

Per il Carnevale canturino, arrivato alla 98esima edizione, un gran finale dopo il tutto esaurito alla prima sfilata e l’annullamento della seconda, prevista la scorsa settimana e cancellata per il maltempo.