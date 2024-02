Incendio all’alba in una villetta a Carimate. Un uomo di 92 anni è morto. In salvo la figlia 55enne. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completare le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza dello stabile. Accertamenti anche per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.

L’allarme è scattato attorno alle 6.45. Dalle prime informazioni sembra che la donna, che vive al primo piano dell’edificio, dopo essersi svegliata si sia accorta del fumo e delle fiamme e abbia dato l’allarme. Oltre alla 55enne, nella villetta era presente l’anziano padre che viveva al piano terra dello stabile.

Nella villetta in strada privata Cavalluccio sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile. L’anziano è stato raggiunto e portato fuori, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il 92enne è morto, probabilmente intossicato dal fumo. Salvata invece la figlia, affidata al personale sanitario. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incendio, dai primi accertamenti potrebbe essere partito da una stufetta elettrica, ma sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco. A Carimate sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù. Non ci sarebbero dubbi però sulla natura accidentale del rogo.