“Quale futuro per la Spina Verde?”

Incontro partecipato ieri sera ad Albate, quartiere di Como, per l’assemblea aperta alla cittadinanza organizzata dal PD nella quale è stato presentato dai consulenti dell’Ente Parco il progetto dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Lavori suddivisi in tre lotti

I lavori si sviluppano in 3 lotti. Il primo consiste nella pulizia e riapertura dei sentieri di collegamento tra Muggiò, Albate e Lora i cui costi sono interamente sostenuti dall’Ente Parco.

I lotti 2 e 3 – che serviranno per la messa in sicurezza, la ripiantumazione e una miglior valorizzazione nel lungo periodo del territorio – necessitano dei fondi da parte di Regione e Comune di Como. “Purtroppo – spiegano gli esponenti dem Angelo Orsenigo, Daniele Valsecchi e Francesco Finizio – non è stato possibile dialogare con i rappresentanti dei due enti, anche in questo secondo incontro assenti. “C’è, invece, necessità – aggiungono – che tutte le parti coinvolte lavorino in maniera sinergica per risolvere una situazione urgente visto il concreto rischio idrogeologico e d’incendio”. Sempre in un’ottica di collaborazione, per non lasciare da soli i proprietari privati dei terreni presenti sul Monte Goj, il Parco chiede agli stessi di essere contattato per poter concordare l’organizzazione dei lavori.

“Noi, come sempre, lavoreremo per verificare il rispetto delle tempistiche e per far sì che tutte le istituzioni ai vari livelli si prendano le proprie responsabilità ed agiscano per il bene del territorio. Continueremo a informare i cittadini degli sviluppi futuri”. Così si chiude la nota diffusa dai democratici.