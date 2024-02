Vedono la volante della polizia e scappano. È successo nella mattinata di ieri, quando i poliziotti a bordo di una volante, passando in via Scalabrini nel quartiere Camerlata, hanno notato due ragazzi, stranieri che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di cambiare strada camminando più velocemente. Secondo quanto ricostruito, una volta fermati, gli agenti hanno chiesto i documenti di identità ai due giovani, che all’improvviso sono scappati in una via laterale e si sono divisi. I poliziotti sono riusciti ad inseguirne soltanto uno, notando che si liberava di alcuni oggetti lanciandoli al di là di un muro di cinta.

Il ragazzo è stato raggiunto poco dopo e, nonostante la sua reazione violenta, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e identificarlo. Si tratta di un 18enne tunisino, regolare sul territorio e già noto alla giustizia, ospitato dalla parrocchia di Rebbio.

I poliziotti hanno poi recuperato gli oggetti lanciati dal tunisino: quasi 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Portato in questura, il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.