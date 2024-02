(ANSA) – TRENTO, 23 FEB – "A giugno si terranno le elezioni europee, ma voglio rassicurare i trentini: io non mi candiderò. Non è un tema che ho mai preso in considerazione. Mi impegnerò in campagna elettorale per i nostri candidati, ma il mio dovere è continuare a fare il presidente della Provincia autonoma di Trento con il massimo impegno per i prossimi 5 anni". Lo scrive sui social il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. "Mi impegnerò in campagna elettorale, ma devo fare il presidente", ha detto al T il governatore trentino. Nell’intervista, parlando del terzo mandato, Fugatti ha affermato "non riguarda me, nel senso che non è un tema all’ordine del giorno, ma io personalmente sono favorevole al terzo mandato e l’ho detto alla Conferenza Stato-Regioni". (ANSA).