Il Centro Espositivo e Congressuale Villa Erba, di Cernobbio, si è aggiudicato il Member Choice Award 2024 per l’impegno concreto nella sostenibilità, organizzato da Federcongressi in occasione della convention annuale che quest’anno celebra il ventennale di attività.

Federcongressi&eventi, nata infatti nel 2004 come Federazione delle associazioni della Meeting Industry operanti in Italia, dal 2010 è l’Associazione nazionale che rappresenta imprese private ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.

Dal 22 al 24 febbraio i rappresentanti delle imprese del Meeting Industry nazionale (centri congressi, hotel, location, agenzie di eventi e congressi, Provider Educazione Continua in Medicina-ECM, servizi tecnologici, catering, ecc.) si sono riuniti a Roma, in occasione della convention annuale di Federcongressi&eventi, e hanno votato i progetti e le location che si sono distinte, in ambiti diversi, per il proprio operato. Tra queste Villa Erba ha presentato alla giuria popolare presente in sala il percorso di sostenibilità intrapreso ottenendo il riconoscimento del Member Choice Award 2024.

L’impegno di Villa Erba nelle parole del presidente e del direttore

“Il Centro Espositivo e Congressuale Villa Erba si è posto obiettivi ambiziosi per il futuro incrementando, su più fronti, il proprio impegno per promuovere lo sviluppo sostenibile della sua attività attraverso importanti progetti ambientali e sociali “. Ha dichiarato Claudio Taiana, presidente di Villa Erba S.p.A. “Uno dei grandi passi già compiuti riguarda la redazione del primo Bilancio Sociale, un rilevante impegno certificato in cui l’azienda fortemente crede testimoniato anche dal fatto di aver voluto procedere nella sua stesura anticipando i futuri obblighi normativi in merito e posizionandosi tra le prime aziende del territorio ad aver intrapreso tale percorso”.

Claudio Taiana e Piero Bonasegale

“E’ per noi un onore e un riconoscimento importante” spiega Piero Bonasegale, direttore generale di Villa Erba, che ha presentato il progetto alla convention. “La sostenibilità in senso ampio, intesa come cura e tutela dell’ambiente, attenzione al benessere aziendale e sviluppo della comunità è uno dei punti cardine che guida l’operato di Villa Erba. Ed è sulla base di queste premesse che abbiamo intrapreso un percorso di analisi e progettualità per supportare gli organizzatori e i committenti nella valutazione e riduzione degli impatti ambientali degli eventi ospitati presso le strutture del nostro compendio. L’obiettivo nel breve e medio termine – aggiunge – in allineamento con i grandi player del settore, è quello di offrire agli organizzatori la possibilità di realizzare ‘eventi a Impatto Zero’ grazie alla definizione di progetti di riduzione di impatto ambientale e di un’azione di sensibilizzazione condivisa”.