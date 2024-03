Designato l’arbitro per la gara di cartello di sabato prossimo allo stadio Zini fra Cremonese e Como. Il derby lombardo – fra seconda e terza in classifica, inizio alle 16.15 – sarà diretto da Giacomo Camplone di Pescara. Il fischietto abruzzese in questa stagione è già sceso in campo in due gare degli azzurri: in Bari-Como, terminata 1-1 e in Modena-Como (2-1 per i lariani).