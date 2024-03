Morale alto e Como pronto ad affrontare in trasferta la Cremonese. Il ciclo di ferro degli azzurri si conclude sabato sul campo dei grigiorossi. Fischio d’inizio alle 16.15 e direzione di gara affidata all’arbitro Giacomo Camplone di Pescara. La 29esima giornata scatta domani sera, con l’anticipo tra la capolista Parma e un Brescia in forte crescita. Al sabato la sfida tra seconda e terza, Cremonese e Como.

Al di là dei lungodegenti Konè e Baselli nella formazione lariana non si registrano assenze. Non è escluso anche l’utilizzo dal primo minuto del bomber Patrick Cutrone, decisivo con un suo gol capolavoro nella partita di domenica scorsa contro il Venezia.

Mister Osian Roberts, allenatore degli azzurri, ha presentato l’incontro dello stadio Zini. “Ad esclusione di Kone e Baselli tutti sono a disposizione per scendere in campo nella partita di Cremona. Non prevediamo grandi cambiamenti sul fronte tattico. In difesa ci siamo comportati bene nelle ultime tre uscite e in attacco ci interessa tanto movimento tra i giocatori. Dobbiamo migliorare in una serie di dettagli, ma posso affermare che nelle sfide contro le squadre di vertice, Parma, Venezia e Palermo, abbiamo sempre creato opportunità per segnare. La prossima partita è importante, ma da qui alla fine lo saranno tutte; di fronte una squadra che perde raramente, stimolante da affrontare. Conterà come sempre l’atteggiamento: vogliamo essere protagonisti, giocare la palla, saper leggere il match nel giusto modo”.