(ANSA) – ROMA, 08 MAR – Dal Cammino dei Briganti in Abruzzo al Cammino Materano, dal Cammino Balteo in Val d’Aosta al Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dal Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna al Cammino dei Protomartiri Francescani in Umbria. Nell’ambito del progetto Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano il 13 e 14 aprile si terrà Cammini Aperti, evento su 42 cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti. Su www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti tutte le informazioni. Ideato dalla Regione Umbria, capofila per il turismo slow, si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell’accessibilità. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 km. A essere coinvolti in Cammini Aperti anche due importanti partner, il Cai – Club Alpino Italiano e Fish – Federazione Italiana Superamento Handicap. Il Cai, ente pubblico vigilato dal ministero del Turismo, ha lavorato selezionando 21 cammini, uno per ogni regione, e identificato un tratto di questi – di lunghezza variabile – sui quali portare persone con difficoltà motoria mediante l’impiego di Joilette e/o carrozzine. "Scopri l’Italia che non Sapevi" è una strategia di promozione comune delle Regioni italiane frutto di un accordo di programma tra il ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo – della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Enit. (ANSA).