(ANSA) – TRIESTE, 09 MAR – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di color giallo a causa della perturbazione in arrivo nelle prossime ore sulla regione e che porterà in alcune zone piogge intense, neve e vento forte. L’allerta sarà in vigore dalle 6 di domani alle 6 di lunedì. Domani – si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione civile – la regione sarà interessata dal passaggio di un deciso fronte atlantico con forti venti meridionali. Sono attese precipitazioni intense in montagna, specie sulle Prealpi Carniche, con quota neve inizialmente attorno ai 1100-1300 metri sulle Alpi, 1200-1500 sulle Prealpi in temporaneo rialzo nel corso della giornata fino a 1800 metri. E’ previsto vento forte da sud in quota con condizioni di bufera. Sulla costa e sulla bassa pianura soffierà Scirocco anche forte, con possibili mareggiate tra Lignano e Grado nel pomeriggio. In serata possibile acqua alta sulla costa. A causa del maltempo, avverte la Protezione civile, sono possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate. (ANSA).