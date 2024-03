(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Botta risposta via social fra Pd e Fdi. Sul profilo Facebook del partito, il Pd ha postato una foto di Meloni con scritto: "Meloni in difficoltà lancia la campagna della paura. Vuole il pugno duro nelle piazze, è allergica al dissenso, annuncia strette securitarie, evoca complotti e innalza il clima di tensione. Lavori per risolvere i problemi degli italiani, cosa che non sta facendo perché finora ha solo aumentato le tasse, tagliato le pensioni e la sanità pubblica". Fra gli oltre 300 commenti, c’è quello di FdI: "Fondi Pnrr sbloccati, dati sul lavoro incoraggianti, come testimonia l’Istat, spread al ribasso e nuova centralità dell’Italia nel mondo. C’è ancora molto lavoro da fare, ma se c’è qualcuno che ha paura quello è proprio il Pd che teme di non governare ancora per tanto tempo". (ANSA).