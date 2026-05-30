Dopo il sondaggio Rapinese analizza i dati solo sui social. Piepoli: “Tutto può cambiare in un anno”

All’indomani dei risultati del sondaggio dell’istituto Piepoli (qui i risultati) il sindaco di Como Alessandro Rapinese sceglie di non replicare per le stesse motivazioni per le quali non si è presentato in studio alla puntata speciale di Nessun Dorma, puntata che ha tenuto incollati davanti alla tv migliaia di telespettatori. Insomma finchè non ci saranno in campo gli sfidanti ufficiali la partita vera per le prossime elezioni non inizierà per l’attuale primo cittadino che però, dopo la diffusione dei dati, non è stato proprio del tutto in silenzio e attraverso i suoi canali social qualche considerazione l’ha fatta. Ha, infatti, pubblicato un video in cui sottolinea – analizzando le precedenti tornate elettorali e ripercorrendo il suo percorso fino alla fascia tricolore – di aver raggiunto sempre una percentuale ben più alta rispetto a quella emersa dai sondaggi e di essere quindi fiducioso anche in questo caso che le previsioni attuali potranno essere smentite.

All’appuntamento con le urne del resto manca un anno e lo scenario può prendere rotte diverse alla luce, soprattutto, dei candidati che verranno scelti. Nelle scorse ore sul tema è intervenuto lo stesso professor Nicola Piepoli sottolineando che “il sondaggio compiuto nel mese di maggio 2026 risulta poco positivo nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, in ogni caso – spiega – il Comune di Como è ancora molto lontano dalle vere elezioni, l’opinione pubblica comasca ha tutto il tempo per mutare il proprio giudizio, come abbiamo potuto constatare in molti casi analoghi da noi vissuti”. Piepoli aggiunge, inoltre, che “una comunicazione continua che si riferisce a bisogni concreti della popolazione comasca cambia le carte in tavola e trasforma in luci le inevitabili ombre, tutto può cambiare e far vincere – conclude il sondaggista – chi vuole veramente vincere se guidato da esperti nell’antica arte della comunicazione”.