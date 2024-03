Traffico della cosiddetta “droga dell’amore” scoperto a Como dalla polizia. Due arresti e una denuncia.

Tutto ha avuto inizio da un posto di controllo in strada, fermata un’auto con a bordo tre ragazzi, due italiani e uno straniero, durante gli accertamenti è stata trovata una dose di 4 grammi che dopo le analisi della scientifica è risultata essere MDPV, nota come detto come “droga dell’amore”. Di fatto una sostanza sintetica che agisce come inibitore, provoca euforia e incide sulle prestazioni fisiche. Le verifiche hanno permesso di risalire ai fornitori. A questo punto è subentrato anche il lavoro della squadra mobile che ha individuato le abitazioni di tre uomini, tutti residenti in città. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati in totale quasi 250 grammi di stupefacente oltre al materiale per il confezionamento e la pesatura.

Due comaschi, uno risultato incensurato di 27 anni e un 43enne già ai domiciliari, sono stati arrestati per spaccio. Un 29enne di Como, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Nelle scorse ore il processo con rito direttissimo in tribunale a Como per i due arrestati. Hanno patteggiato la pena, il 27 enne è stato rimesso in libertà mentre il 43enne è tornato ai domiciliari.